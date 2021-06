Ouistreham Ouistreham Calvados, Ouistreham Marché des créateurs Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Marché des créateurs Ouistreham, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Ouistreham. Marché des créateurs 2021-07-16 16:00:00 – 2021-07-16 21:00:00

Ouistreham Calvados Ouistreham Cet été, la Ville de Ouistreham Riva-Bella accueille un marché des créateurs qui animera le bourg de la station balnéaire.

L’occasion de découvrir des créations originales d’artisanat d’art.

Détails Catégories d'évènement: Calvados, Ouistreham