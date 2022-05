Marché des Créateurs nocturne Saint-Rémy-de-Provence, 28 juin 2022, Saint-Rémy-de-Provence.

Marché des Créateurs nocturne Place Jules et Pellissier et centre ville Marché des Créateurs Saint-Rémy-de-Provence

2022-06-28 – 2022-06-28 Place Jules et Pellissier et centre ville Marché des Créateurs

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Seul les véritables créateurs, artistes ou artisans sont acceptés. Ils présentent des œuvres de peinture, sculpture, mode, accessoires, décoration ou même de produits alimentaires originaux.

Ce marché du mardi soir est devenu un véritable succès tout au long de l’été, on peut surtout constater la grande originalité de la plupart des exposants. Ces soirées permettent aussi de flâner dans les petites rues du centre ancien de Saint-Rémy-de-Provence et de découvrir les nombreuses boutiques et galeries d’art qui restent ouvertes le soir à cette occasion.

Tous les mardis en été, du 28 juin au 6 septembre, le Marché des Créateurs prendra place comme chaque année sur le parvis de l’Église et sur la Place de la Mairie.

saintremy@alpillesenprovence.com +33 4 90 92 05 22 https://www.alpillesenprovence.com/

Place Jules et Pellissier et centre ville Marché des Créateurs Saint-Rémy-de-Provence

