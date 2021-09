Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Marché des Créateurs Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Une quinzaine de créateurs locaux (décoration, bijoux, luminaire, zéro déchet, pour enfants…) vous présenteront leur savoir-faire. Le Marché des Créateurs fait partie de la manifestation associative Le Village des Possible (organisée par Cêhapi). Lieu : Sur le Mail Renée Maurel

Horaires : de 10h à 18h

