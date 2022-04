Marché des Créateurs Marseille 1er Arrondissement, 30 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Marché des Créateurs Marseille 1er Arrondissement

2022-04-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-01 19:00:00 19:00:00

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les espaces publics investis deviennent des lieux d’échanges chaleureux entre les Créateurs et les visiteurs. Une démonstration éclectique pour se réconcilier avec la magie de la variété des supports d’expressions avec de nombreux domaines représentés tel que peinture, sculpture, bijou, luminaire, stylisme, photographie, accessoires, mobilier, reliure, céramique, travail du fil, du bois, du verre, du métal, composition florale, gourmandises, parfumerie, etc… un très large choix d’idées cadeaux comme autant d’occasions de se faire plaisir et de faire plaisir.

Ce bouquet d’événements vous conduira dans des univers inspirés pour rêver et vous apaiser.

Alors, laissez vous séduire par ces myriades de rencontres avec des formes, des matières et des couleurs domptées par ces créateurs originaux qui joueront avec une gamme de prix et une palette de sensibilités très étendues pour que chacun puisse y trouver son bonheur.

Lors de ces rencontres vous croiserez une multitude d’artisans et d’artistes de toutes origines et de sensibilités variées. Des rendez-vous comme autant d’occasions pour plonger dans l’originalité et l’insolite.

marquagecontact@gmail.com https://association-marquage.com/

Les espaces publics investis deviennent des lieux d’échanges chaleureux entre les Créateurs et les visiteurs. Une démonstration éclectique pour se réconcilier avec la magie de la variété des supports d’expressions avec de nombreux domaines représentés tel que peinture, sculpture, bijou, luminaire, stylisme, photographie, accessoires, mobilier, reliure, céramique, travail du fil, du bois, du verre, du métal, composition florale, gourmandises, parfumerie, etc… un très large choix d’idées cadeaux comme autant d’occasions de se faire plaisir et de faire plaisir.

Ce bouquet d’événements vous conduira dans des univers inspirés pour rêver et vous apaiser.

Alors, laissez vous séduire par ces myriades de rencontres avec des formes, des matières et des couleurs domptées par ces créateurs originaux qui joueront avec une gamme de prix et une palette de sensibilités très étendues pour que chacun puisse y trouver son bonheur.

Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille Provence Tourisme / Office Métropolitain de tourisme et des congrès de MarseilleProvence Tourisme / Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille