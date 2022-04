Marché des Créateurs Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: 13001

Marseille 1er Arrondissement 13001 Marseille 1er Arrondissement Décoration, bijoux, mobilier, poteries, objets en tissu, reliures…Plusieurs dizaines d’exposants seront réunis et proposeront leurs oeuvres : autant d’idées cadeaux pour se chouchouter et renouer avec le plaisir d’acheter. Le marché des créateurs s’inscrit dans le paysage culturel marseillais depuis longtemps: la majeure partie des créateurs sont de la région, mais certains viennent de plus loin. marquagecontact@gmail.com https://association-marquage.com/ Décoration, bijoux, mobilier, poteries, objets en tissu, reliures…Plusieurs dizaines d’exposants seront réunis et proposeront leurs oeuvres : autant d’idées cadeaux pour se chouchouter et renouer avec le plaisir d’acheter. Marseille 1er Arrondissement

