Bas-Rhin Vous avez un don pour la création, vous avez envie de passer une journée sympa, Alors nous avons ce qu il vous faut.

Un petit marché des créateurs !

Avec un esprit famillial, la découverte de créations, rencontre avec les créateurs!

Couture, bijoux, crochet, décoration, produits fait maison et pleins d’autres choses!

Concert de Nad'N'Groove Bijoux fait main, artisanat et créateurs de tout poils se réunissent pour vous proposer leurs créations.

