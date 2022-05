Marché des créateurs La Petite-Pierre La Petite-Pierre Catégories d’évènement: Bas-Rhin

La Petite-Pierre

Marché des créateurs La Petite-Pierre, 11 juin 2022, La Petite-Pierre. Marché des créateurs La Petite-Pierre

2022-06-11 – 2022-06-11

La Petite-Pierre Bas-Rhin Le week-end du 11 et 12 juin 2022, la salle polyvalente de La Petite-Pierre accueillera un premier marché d’été, qui mettra à l’honneur le fait main.

Ce sera l’occasion de (re)-découvrir les savoir-faire d’artisans locaux ! Des décorations en bois ou en fleurs stabilisées, des bijoux en matériaux naturels, poupées en tissu ou encore tableaux “zoziaux” en galets peints.

Les créateurs proposeront une grande variété de produits faits main, localement ! D’autres se joindront à eux pour présenter des produits mode et bien-être. Marché d’été mettant à l’honneur le fait main. Le week-end du 11 et 12 juin 2022, la salle polyvalente de La Petite-Pierre accueillera un premier marché d’été, qui mettra à l’honneur le fait main.

Ce sera l’occasion de (re)-découvrir les savoir-faire d’artisans locaux ! Des décorations en bois ou en fleurs stabilisées, des bijoux en matériaux naturels, poupées en tissu ou encore tableaux “zoziaux” en galets peints.

Les créateurs proposeront une grande variété de produits faits main, localement ! D’autres se joindront à eux pour présenter des produits mode et bien-être. La Petite-Pierre

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, La Petite-Pierre Autres Lieu La Petite-Pierre Adresse Ville La Petite-Pierre lieuville La Petite-Pierre Departement Bas-Rhin

La Petite-Pierre La Petite-Pierre Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-petite-pierre/

Marché des créateurs La Petite-Pierre 2022-06-11 was last modified: by Marché des créateurs La Petite-Pierre La Petite-Pierre 11 juin 2022 Bas-Rhin La Petite-Pierre

La Petite-Pierre Bas-Rhin