Plouescat Finistère Installation des stands de 8h à 9h. Ouverture au public de 10h à 18h30.

Déchargement véhicules sur place avant 9h puis parking place Wandfried.

Matériel/espaces : tables de 2m de long – grilles expositions -emplacements.

