Marché des créateurs et les Rockers ont du coeur Le Havre, 18 décembre 2021, Le Havre.

Marché des créateurs et les Rockers ont du coeur Le Havre

2021-12-18 – 2021-12-18

Le Havre Seine-Maritime

Au Havre, c’est le couple Pascale et Vincent Le Bodo qui s’est emparé du projet et, comme de bons soldats, depuis 1991, ils s’échinent tous deux à programmer des artistes bénévoles, accueillis, tout comme le public, dans un cadre chaleureux, dans leur salle de concert, chez eux à Mamy Blü, rue Aristide Briand.

Cette année, du fait des contraintes sanitaires, Mamy Blü n’a pu envisager la tenue de ces concerts d’utilité collective, mais Le CEM, partie prenante, de tous les beaux projets, quand on les lui propose, a programmé une soirée concert, le samedi 18 décembre avec ses ateliers et groupes du Pôle de Répétition (the Locked Grooves et One Blond), afin de collecter des jouets. Ainsi, des jouets seront recueillis pour les petit.e.s havrais.e.s.

Marché de Noël des créateurs, du CEM :

Que serait une fête de Noël sans un marché de Noël ? Pour la quatrième année consécutive, Le CEM propose un marché de Noël des créateurs. Au programme, une vingtaine de stands dédiés à de petites mains créatives locales, pour, peut-être, trouver vos cadeaux uniques de Noël et vous dispenser ainsi de courir dans les grands magasins bondés pour y acheter des articles produits en série. Le marché se tiendra de 14h à 19h ; vous pourrez également déguster un vin chaud et des diverses propositions culinaires dans notre bar !

Entrée : un jouet neuf.

Informations au 02.35.48.48.80.

+33 2 35 48 48 80 https://www.le-cem.com/

Le Havre

