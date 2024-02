MARCHÉ DES CRÉATEURS ET DES PRODUCTEURS DE L’ÉTINBULLE Pré-en-Pail-Saint-Samson, dimanche 21 avril 2024.

MARCHÉ DES CRÉATEURS ET DES PRODUCTEURS DE L’ÉTINBULLE Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

40 exposants artisans, producteurs et créateurs de talents

Le marché des créateurs et producteurs passionnés et talentueux est de retour en 2024 !

Une quarantaine d’exposants, de beaux et bons produits locaux, fait avec amour et savoir-faire pour se faire un petit cadeau, renouveler sa déco, régaler les yeux et les papilles ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Lieu-dit La Mellerie

Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire prod-anim@etinbulle.com

