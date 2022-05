Marché des créateurs et artisans d’art semi-nocturne Bréhal Bréhal Catégories d’évènement: 50290

Bréhal

Marché des créateurs et artisans d’art semi-nocturne Bréhal, 6 août 2022, Bréhal. Marché des créateurs et artisans d’art semi-nocturne Bréhal

2022-08-06 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-06 22:00:00 22:00:00

Bréhal 50290 Marché artisanal. A l’occasion du festival « A fond la cale », ce marché permettra de promouvoir l’artisanat local, de découvrir des techniques, et d’échanger avec des créateurs ou acheter leurs réalisations. Rendez-vous des amoureux du 100 % fait main, à ne pas manquer ! Marché artisanal. A l’occasion du festival « A fond la cale », ce marché permettra de promouvoir l’artisanat local, de découvrir des techniques, et d’échanger avec des créateurs ou acheter leurs réalisations. Rendez-vous des amoureux du 100 % fait… Marché artisanal. A l’occasion du festival « A fond la cale », ce marché permettra de promouvoir l’artisanat local, de découvrir des techniques, et d’échanger avec des créateurs ou acheter leurs réalisations. Rendez-vous des amoureux du 100 % fait main, à ne pas manquer ! Bréhal

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 50290, Bréhal Autres Lieu Bréhal Adresse Ville Bréhal lieuville Bréhal Departement 50290

Bréhal Bréhal 50290 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brehal/

Marché des créateurs et artisans d’art semi-nocturne Bréhal 2022-08-06 was last modified: by Marché des créateurs et artisans d’art semi-nocturne Bréhal Bréhal 6 août 2022 50290 BREHAL

Bréhal 50290