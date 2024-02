MARCHÉ DES CRÉATEURS ESPONDEILHAN Espondeilhan, dimanche 14 avril 2024.

MARCHÉ DES CRÉATEURS ESPONDEILHAN Espondeilhan Hérault

Les Amis de Notre Dame des Pins vous proposent un marché des créateurs où vous pourrez découvrir les bijoux, décorations et bien plus créés par des artisans locaux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie amisnotredamedespins@gmail.com

L’événement MARCHÉ DES CRÉATEURS ESPONDEILHAN Espondeilhan a été mis à jour le 2024-02-09 par OT BEZIERS MEDITERRANEE