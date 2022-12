Marché des Créateurs de Noël Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Entrée rue de la Herse Intra-Muros La Halle au Blé Saint-Malo

Ille-et-Vilaine Une nouvelle fois, le Père Noël a donné son accord à l’association « Les Ateliers de la Ville Besn’Art » pour organiser leur traditionnelle exposition des « Créateurs de Noël » dans la Halle au Blé intra-muros, Saint-Malo. Au cœur de la cité corsaire, les artistes et artisans ( ce sont plus de 25 exposants) vous accueilleront pour proposer des pièces originales et raffinées pour vous aider à préparer les fêtes. Vous pourrez alors y dénicher des cadeaux authentiques, uniques qui respirent la

vitalité et la richesse de la création bretonne. Du petit prix à la pièce d’exception, les objets présentés pourront ravir les amateurs d’art à la recherche de cadeaux contemporains et décalés. Faites-vous plaisir, plonger dans la magie des fêtes de Noël ! Avec le soutien de la ville de Saint-Malo lesateliers.delaville.besnart@gmail.com http://lavillebesnart.canalblog.com/ Intra-Muros Entrée rue de la Herse Saint-Malo

