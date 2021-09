Grenoble Grenoble Grenoble, Isère Marché des créateurs de Grenoble Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Marché des créateurs de Grenoble Grenoble, 11 septembre 2021, Grenoble. Marché des créateurs de Grenoble 2021-09-11 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-11 19:00:00 19:00:00 rue Génissieu Quartier Championnet

Grenoble Isère Grenoble Le marché de créateurs de Grenoble organisé par l’association C’est Fait Ici se déroulera dans le quartier Championnet. Une cinquantaines de créateurs et artisans d’art vous dévoilerons leurs créations. contact@lacordealinge-grenoble.com +33 9 80 96 10 19 dernière mise à jour : 2021-09-07 par Office de Tourisme Grenoble Alpes

