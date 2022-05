MARCHÉ DES CRÉATEURS AUX MOUILLOTINS Saint-Poix Saint-Poix Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Poix Mayenne Saint-Poix Dans le cadre du week-end du festival Les Mouillotins, l’Espace de Vie Sociale de l’association AMAC organise son 2ème MARCHÉ DE CRÉATEURS, Dimanche 12 Juin 2022 de 13h00 à 17h30 à Saint-Poix (53). Le village prendra des airs de fête avec des concerts, des jeux, des rires et des moments de partage ! 2ème édition du marché des créateurs et autres curiosités dans le cadre du festival des Mouillotins à Saint-Poix. mouillotins.contact@gmail.com +33 9 54 15 94 08 https://mouillotins.fr/festival/ Dans le cadre du week-end du festival Les Mouillotins, l’Espace de Vie Sociale de l’association AMAC organise son 2ème MARCHÉ DE CRÉATEURS, Dimanche 12 Juin 2022 de 13h00 à 17h30 à Saint-Poix (53). Le village prendra des airs de fête avec des concerts, des jeux, des rires et des moments de partage ! Saint-Poix

