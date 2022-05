Marché des créateurs 100% local Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Le Marché des Créateurs 100% Local fait son grand retour pour une édition 2022 ! Créateurs, artistes et artisans reviennent pour vous proposer des créations originales, locales et fait-main. Retrouvez-les chaque 3ème dimanche du mois, de 10h00 à 14h00, Place Notre-Dame. Dates 2022 : 17 avril, 15 mai, 19 juin, 17 juillet, 21 août, 18 septembre et 16 octobre ! Un rendez-vous mensuel à ne pas louper ! https://www.shop-in-dijon.fr/marche-createurs-local-2022/

