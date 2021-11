Chantepie la Pie Muette Chantepie, Ille-et-Vilaine Marché des créateurs #1 la Pie Muette Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

L’occasion parfaite de dénicher des cadeaux de Noël uniques et créatifs. Rendez-vous toute la journée du samedi 27 novembre pour un marché des Créateurs et auteurs locaux. ### **Les créateurs présents** * L’atelier d’Arwen * Atelier Pierre Ponce * Atelier Incandescence * Ana Dornelles * Inti Bijoux * Atelier Diospyros * Anaïs LVDX * Savonnerie au Gré du vent * Alexandra Beauvais * Graphiste en terre * La Grenouille à grande bouche ### **Infos pratiques** * Ouvert à tous de 11h à 20h * Restauration sur place * Set de musique à partir de 17h et au cours de la soirée

Entrée libre

À la Pie Muette la Pie Muette 63 avenue André Bonnin – Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

