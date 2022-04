Marché des créateur.ices #5 Le Sample Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

île de France

Marché des créateur.ices #5 Le Sample, 17 avril 2022, Bagnolet. Le Sample organise son 5e marché de créateur.ice.s et artisan.e.s, mettant notamment à l’honneur les créations de ses résident.e.s et de ses talentueux.ses voisin.e.s. Venez à leur rencontre et découvrez leur travail le 17 avril !

Date et horaire exacts : Le dimanche 17 avril 2022

de 12h30 à 20h00

gratuit Artisanat, créations, seconde main, illustrations, bijoux, upcycling, affiches, sérigraphie, accessoires, céramique, décoration, tirage de tarot – Brunch d’Ernest 12h30 à 14h30 – Initiation Salsa de 15h à 16h et bal ouvert de 16h à 20h Le Sample 18 avenue de la République Bagnolet 93170 Contact : https://fb.me/e/1zNB13TZI https://www.facebook.com/lesamplebagnolet https://fb.me/e/1zNB13TZI

Marché des créateur.ices #5 Sample

