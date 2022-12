Marché des Colporteurs et des histoires à souper debout ! Argentonnay Argentonnay Argentonnay Catégories d’évènement: Argentonnay

Deux-Sèvres

Marché des Colporteurs et des histoires à souper debout ! Argentonnay, 17 décembre 2022, Argentonnay Argentonnay. Marché des Colporteurs et des histoires à souper debout ! Le château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

2022-12-17 – 2022-12-17 Argentonnay

Deux-Sèvres Argentonnay Les colporteurs vous accueillent de 15h à 18h, avec de quoi faire vos emplettes pour les fêtes.

Vente de miel, savons, plants, graines, et dégustation de bons produits du coin, avec la présence de la Moutiérette, épicerie associative.

D’autres stands pour vous accueillir : une petite friperie, un espace de gratuité, du vin chaud, du pain d’épice pour réchauffer les coeurs !

À partir de 19 h, venez écouter de délicieuses histoires au coin du feu, contées par les animatrices de la bibliothèque d'Argentonnay. Soupe de saison à déguster, à prix libre. Entrée libre et gratuite. Sur inscription places limitées.

Vente de miel, savons, plants, graines, et dégustation de bons produits du coin, avec la présence de la Moutiérette, épicerie associative.

D’autres stands pour vous accueillir : une petite friperie, un espace de gratuité, du vin chaud, du pain d’épice pour réchauffer les coeurs !

+33 5 49 65 22 53 Association La Colporteuse

Argentonnay

