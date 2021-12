Marché des Chartreux Marseille 4e Arrondissement, 1 janvier 2021, Marseille 4e Arrondissement.

Marché des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

2021-01-01 – 2021-12-31

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Sous la bienveillance de la magistrale église des Chartreux, juste en sortie de métro, sur la place baignée de soleil, se trouve le marché des Chartreux petit mais très agréable (marché alimentaire divers et marché aux fleurs).



On y en trouve de belles plantes vertes, aromatiques et des fleurs de toutes les couleurs en petits pots.



Mais vous trouverez aussi un très bon fromager, et puis un maraîcher, un vendeur de paëlla et d’autres stands en fonction des saisons. Il faut y passer, et s’arrêter prendre un café en face. C’est du bonheur.



Attention ! le port du masque est obligatoire sur tous les marchés marseillais.

http://decouvrir-marseille.marseille.fr/

Marseille 4e Arrondissement

