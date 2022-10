Marché des céramistes : les Renc’Arts de la Thur Cernay Cernay Catégories d’évènement: Cernay

Haut-Rhin Cernay C’est l’occasion de venir flâner à l’Espace Grün de Cernay et de penser à vos cadeaux de Noël. Une trentaine de céramistes présenteront leurs créations : arts de la table, décoration, bijoux et sculptures en grès, porcelaine, faïence ou encore en raku. Également au programme une initiation au tournage pour adultes et enfants par un professionnel. Exposition par quelques exposants et élèves de l’atelier « Renc’art terre de Cernay » sur le thème « Personnage de bande dessinée ». 30 artistes seront présents pour faire partager leur art, et présenter des œuvres originales et uniques. +33 3 89 75 52 19 Cernay

