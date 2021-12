Matour Matour Matour, Saône-et-Loire Marche des Brioches Matour Matour Catégories d’évènement: Matour

Saône-et-Loire

Marche des Brioches Matour, 19 juin 2022, Matour. Marche des Brioches Matour

2022-06-19 – 2022-06-19

Matour Saône-et-Loire Matour 5 à 30 km (pédestre). 27-45 km (VTT).

Tout au long de la journée, une bonne odeur de brioche vous mettra en appétit !

Des brioches cuites dans les fours banaux du manoir à déguster et acheter sans modération ! maisondespatrimoines@matour.fr +33 3 85 59 78 84 https://www.matour.fr/ 5 à 30 km (pédestre). 27-45 km (VTT).

Tout au long de la journée, une bonne odeur de brioche vous mettra en appétit !

Des brioches cuites dans les fours banaux du manoir à déguster et acheter sans modération ! Matour

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Matour, Saône-et-Loire Autres Lieu Matour Adresse Ville Matour lieuville Matour