Doubs L’Isle-sur-le-Doubs EUR 0 0 La ville de L’Isle-sur-le-Doubs organise son premier marché estival 2022. Pour inaugurer cette nouvelle saison, quoi de mieux que fêter la production local avec un marché autour de la bière produite sur le territoire. Le jeudi 30 juin, de 17h à 22h, les brasseurs locaux vous attendent sur la place Briand (Champ de foire) pour vous faire déguster leurs productions.

A 19h30, l’association Percut’Gym’Twirl animera un concert de percussions. Restauration sur place, entrée libre.

Brasseurs présents : La Hocheuse (Branne), Nimbus (Dung), bières bio de La Vie Claire, Bières du Café de La Poste.

