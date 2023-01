Marche des Brandons Montrésor Montrésor Montrésor Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Montrésor 4 EUR Parcours de 15 et 10 km – libres, fléchés ou en groupe. Collation à l’arrivée.

Chiens autorisés mains tenus en laisse. Parcours de 15 et 10 km – libres, fléchés ou en groupe. Collation à l’arrivée.

+33 6 77 43 77 63

