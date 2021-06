Guérande Place Saint Aubin Guérande, Loire-Atlantique Marché des bouquinistes Place Saint Aubin Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Marché des bouquinistes Place Saint Aubin, 12 août 2021-12 août 2021, Guérande. Marché des bouquinistes

Place Saint Aubin, le jeudi 12 août à 10:00

Cartes postales, vinyles, bandes dessinées, essais ou romans d’un été, cette année encore, l’association des Bouquinistes de Bretagne Sud s’installe tous les jeudis à Guérande et vous offre balades et explorations littéraires.

Gratuit

Livres, bd, cd, vinyls, cartes postales Place Saint Aubin Place Saint Aubin 44350 Guérande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Place Saint Aubin Adresse Place Saint Aubin 44350 Guérande Ville Guérande lieuville Place Saint Aubin Guérande