Bitche Bitche Bitche, Moselle MARCHÉ DES BITCHER’KATZ Bitche Bitche Catégories d’évènement: Bitche

Moselle

MARCHÉ DES BITCHER’KATZ Bitche, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Bitche. MARCHÉ DES BITCHER’KATZ 2021-07-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-04 18:00:00 18:00:00 rue du 4ème régiment de Cuirassiers marché couvert

Bitche Moselle Marché placé sous le signe du bien être animalier. Rencontre avec des exposants locaux qui proposeront des produits pour chats, chiens et chevaux.

Conférences et petite restauration sur place. lesbitcherkatz@laposte.net +33 7 49 04 62 82 https://www.lesbitcherkatz.fr/ Association les Bitcher’Katz dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bitche, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Bitche Adresse rue du 4ème régiment de Cuirassiers marché couvert Ville Bitche lieuville 49.05596#7.43579