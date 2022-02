Marche des Balcons de la Loire Cussac-sur-Loire Cussac-sur-Loire Catégories d’évènement: Cussac-sur-Loire

Haute-Loire

Marche des Balcons de la Loire Cussac-sur-Loire, 24 avril 2022, Cussac-sur-Loire. Marche des Balcons de la Loire salle polyvalente Malpas Cussac-sur-Loire

2022-04-24 – 2022-04-24 salle polyvalente Malpas

Cussac-sur-Loire Haute-Loire Cussac-sur-Loire « Marche des Balcons de la Loire », randonnée pédestre : 14 ; 25 km.

Inscription : sur place (adulte : 14€). Ravitaillements (4 à 7). Repas aux Cabarets à partir de 12h. (Pour les 14 kms prévoir une voiture pour le retour). salle polyvalente Malpas Cussac-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Cussac-sur-Loire, Haute-Loire Autres Lieu Cussac-sur-Loire Adresse salle polyvalente Malpas Ville Cussac-sur-Loire lieuville salle polyvalente Malpas Cussac-sur-Loire Departement Haute-Loire

Marche des Balcons de la Loire Cussac-sur-Loire 2022-04-24 was last modified: by Marche des Balcons de la Loire Cussac-sur-Loire Cussac-sur-Loire 24 avril 2022 Cussac-sur-Loire Haute-Loire

Cussac-sur-Loire Haute-Loire