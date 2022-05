Marche des Babets Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte Catégories d’évènement: Loire

Marche des Babets
2022-05-15 07:30:00
Salle des fêtes Le bourg
Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte

2022-05-15 07:30:00 07:30:00 – 2022-05-15

Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte Loire Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte 5 circuits de 7, 13, 19, 25 et 30 km avec ravitaillements. Café, viennoiserie offerts au départ.

Un parcours de 4km pour personnes à mobilité réduite.
giselegay42@gmail.com
+33 6 85 76 47 34

