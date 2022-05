MARCHE DES AVENTURIERS Lépanges-sur-Vologne Lépanges-sur-Vologne Catégories d’évènement: Lépanges-sur-Vologne

Lépanges-sur-Vologne Vosges Lépanges-sur-Vologne L’association l’aventure Lépangeoise vous invite à découvrir les forêts Vosgiennes pour 3 différents parcours de 5, 10 et 20 kms. Des ravitaillements gratuits vous seront proposés. Nous demandons une participation de 2€ pour 5 kms, 3€ pour 10 kms, et 4€ pour 20 kms. À votre disposition, le bar restaurant Le Bistrot de Lepanges vous propose un menu pour 9€ seulement, merci de réserver !

Enfin, le nombre de marcheurs est limité. Donc si vous venez de loin, n’hésitez pas à réserver votre place même pour la marche !

Vous pouvez nous trouver sur Facebook sur la page “L’Aventure Lèpangeoise”.

À bientôt ! +33 6 06 88 53 12 L’aventure Lépangeoise

