Marché des Arts Rue Wilson Galerie des Sources Vichy

2022-03-27 10:00:00 – 2022-03-27 18:00:00

Vichy Allier Vichy Chaque dernier dimanche du mois de jusqu’à Octobre (sauf juillet)

Le Marché des Arts fait place à plus d’une vingtaine d’artistes graphiques, plastiques et artisans pour créer une exposition culturelle et marchande. marchedesartsvichy@gmail.com +33 6 82 39 17 26 Rue Wilson Galerie des Sources Vichy

