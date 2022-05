Marché des arts – La Perrière Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche

Orne

Marché des arts – La Perrière Belforêt-en-Perche, 4 juin 2022, Belforêt-en-Perche. Marché des arts – La Perrière Village de La Perrière La Perrière Belforêt-en-Perche

2022-06-04 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-06 19:00:00 19:00:00 Village de La Perrière La Perrière

Belforêt-en-Perche Orne La Perrière, Petite Cité de Caractère au cœur du Perche et village millénaire vous accueille le week-end de la Pentecôte pour son Marché des arts. Avec l’aide des habitants, une cinquantaine d’artistes (peintres, sculpteurs, plasticiens, photographes …) vont investir les rues, maisons et jardins du village. Accès libre et parking gratuit. Buvette et restaurants. La Perrière, Petite Cité de Caractère au cœur du Perche et village millénaire vous accueille le week-end de la Pentecôte pour son Marché des arts. Avec l’aide des habitants, une cinquantaine d’artistes (peintres, sculpteurs, plasticiens,… +33 6 47 19 02 54 La Perrière, Petite Cité de Caractère au cœur du Perche et village millénaire vous accueille le week-end de la Pentecôte pour son Marché des arts. Avec l’aide des habitants, une cinquantaine d’artistes (peintres, sculpteurs, plasticiens, photographes …) vont investir les rues, maisons et jardins du village. Accès libre et parking gratuit. Buvette et restaurants. Village de La Perrière La Perrière Belforêt-en-Perche

