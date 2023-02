Marché des arts et d’artisanats Veaugues Veaugues Catégories d’Évènement: Cher

Veaugues

Marché des arts et d’artisanats, 1 avril 2023, Veaugues Veaugues. Marché des arts et d’artisanats Veaugues Cher

2023-04-01 09:00:00 – 2023-04-01 18:00:00 Veaugues

Cher Veaugues Marché des arts et d’artisanat à la salle des fêtes de Veaugues. Produits 100% natural.

Restauration et buvette sur place Marché des arts et d’artisanat 100% natural.

Restauration et buvette sur place. +33 6 35 91 69 35 ©Veaugues- Aurelie Cuchot

Veaugues

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Veaugues Autres Lieu Veaugues Adresse Veaugues Cher Ville Veaugues Veaugues lieuville Veaugues Departement Cher

Veaugues Veaugues Veaugues Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/veaugues veaugues/

Marché des arts et d’artisanats 2023-04-01 was last modified: by Marché des arts et d’artisanats Veaugues 1 avril 2023 cher Veaugues Veaugues, Cher

Veaugues Veaugues Cher