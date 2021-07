Istres Istres Bouches-du-Rhône, Istres Marché des artistes et troc’arts Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marché des artistes et troc’arts Istres, 1 août 2021-1 août 2021, Istres. Marché des artistes et troc’arts 2021-08-01 – 2021-08-01 Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice

Istres Bouches-du-Rhône AU PROGRAMME :

– Arts et créations

– Matériel beaux-arts

– Livres d’art d’occasion

– Atelier d’expression artistique ouvert à tous avec l’artiste Nicolas Braghini de 10h à 13h et de 15h à 17h

– Ambiance musicale assurée

Rendez-vous sur le parvis de la chapelle Saint-Slupice pour le 8ème marché des artistes.

dernière mise à jour : 2021-07-15

