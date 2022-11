Marché des artistes et artisans Bischwiller Bischwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Bischwiller EUR Le FCJAB section Nature, Arts et Culture vous invite à son 1er marché des artistes et artisans au Foyer St Léon à Bischwiller !

Vous y découvrirez des créateurs, artistes et artisans de notre région : objets de décoration, idées de cadeaux, sujets de Noël …

Ambiance chaleureuse et conviviale garantie ! Buvette et petite restauration sur place. Bischwiller

