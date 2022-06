Marché des artisans Verges, 17 juillet 2022, Verges.

Marché des artisans

9 rue du château Verges Jura

2022-07-17 – 2022-07-17

château 9 rue du château

Verges

Jura

par les Castellins – entrée gratuite

Plus de 60 exposants d’artisans du Jura : produits gastronomiques, objets en bois, métal récupération…bijoux, décoration.

Pizzas et galettes cuites dans le four à pain du château.

Animation: Luc Burbaloff.

Possibilité de pique-nique dans le parc avec les produits achetés sur place.

+33 3 84 48 26 46

9 rue du château Verges

