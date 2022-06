Marché des artisans Montpezat, 13 juillet 2022, Montpezat.

Marché des artisans Montpezat

2022-07-13 – 2022-07-13

Montpezat 47360

Sur les coteaux du Pays de Serres, en parralèle du marché alimentaire hebdomadaire, les artisans (bijoux, travaux d’aiguilles, peinture, poterie, cordonnerie,…) se donnent rendez-vous à Montpezat pour vous faire découvrir leur savoir-faire et leurs productions. Un moment déchanges et de découvertes vous attend! Musique, buvette et restauration sur place.

+33 7 50 22 17 43

Asso Marché de la Bascule

