MARCHÉ DES ARTISANS LOCAUX Viols-en-Laval Viols-en-Laval Catégories d’évènement: Hérault

Hérault

Viols-en-Laval

MARCHÉ DES ARTISANS LOCAUX Viols-en-Laval, 11 décembre 2022, Viols-en-Laval. MARCHÉ DES ARTISANS LOCAUX

Viols-en-Laval Hérault

2022-12-11 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-11 18:00:00 18:00:00 Viols-en-Laval

Hérault Viols-en-Laval Dimanche 11 décembre entre 14H et 18H on se retrouve devant la mairie de Viols-en-Laval pour le Marché des artisans locaux!

Dans une atmosphère de noël préhistorique cette année… DIMANCHE 11 décembre entre 14H et 18H on se retrouve devant la mairie de Viols-en-Laval pour le Marché des artisans locaux!

Dans une atmosphère de noël préhistorique cette année… +33 4 67 55 71 45 viols en laval

Viols-en-Laval

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Hérault, Viols-en-Laval Autres Lieu Viols-en-Laval Adresse Viols-en-Laval Hérault Ville Viols-en-Laval lieuville Viols-en-Laval Departement Hérault

Viols-en-Laval Viols-en-Laval Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viols-en-laval/

MARCHÉ DES ARTISANS LOCAUX Viols-en-Laval 2022-12-11 was last modified: by MARCHÉ DES ARTISANS LOCAUX Viols-en-Laval Viols-en-Laval 11 décembre 2022 Hrault Viols-en-Laval Viols-en-Laval Hrault

Viols-en-Laval Hérault