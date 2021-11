Marché des artisans La Force, 20 novembre 2021, La Force.

Marché des artisans Foyer socioculturel 19 rue de la Libération La Force

2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-20 18:00:00 Foyer socioculturel 19 rue de la Libération

La Force Dordogne La Force

L’Association EV3 : Ensemble, Vivre et Vieillir au Village organise le MARCHE DES ARTISANS.

Après l’annulation « covidesque » de 2020, nous avons relancé le marché des artisans. 20 artisans créateurs locaux et régionaux seront présents pendant ces deux jours de 10h00 à 18h00 à l’Espace socioculturel de la Force. Peinture, sculpture, bijoux, objet de décoration, valorisation et détournement d’objet sont autant de curiosités à découvrir. Présence d’un vendeur de marrons. Jeu, animation ainsi que Buvette et restauration sont au programme.

EV3 La Force

Foyer socioculturel 19 rue de la Libération La Force

