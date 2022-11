Marché des artisans et producteurs locaux Urt, 18 décembre 2022, Urt.

Marché des artisans et producteurs locaux

2022-12-18 11:00:00 – 2022-12-18 18:00:00

Le mouvement Habitat et Humanisme, invité par les moines et moniales de Belloc, vous propose un temps de découvertes et de rencontres à quelques jours de Noël.

Seront présents sur le marché, des producteurs, créateurs, artisans locaux, ainsi qu’une sélection de produits monastiques (cierges, fromages, baumes).

12h : atelier de décoration sapin de Noël

13h : « la crèche » avec Père Luc

14h : contes d’ici et d’ailleurs par l’association Bestearekin

15h : chorale du Chœur des Gaves

16h : Michel Etcheverry et son guitariste

17h : « Se préparer à Noël » avec Frère Jacques

Toute la journée : stand d’information Habitat et Humanisme, coin gourmand avec talo, gaufres, vin chaud, buvette.

+33 5 59 29 47 32

Abbaye de Belloc 585 route de Belloc Urt

