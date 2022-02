Marché des artisans et producteurs locaux : dimanche Le Pradet Le Pradet Catégories d’évènement: Le Pradet

Le Pradet Var Le Pradet RDV tous les dimanches, de 8h à 13h sur le parvis de l’église, pour vous approvisionner en produits locaux tels que des oeufs, de l’huile d’olive, du chocolat, de la céramique… +33 4 94 08 69 72 place Général de Gaulle Parvis de l’office de tourisme Le Pradet

