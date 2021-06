Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy MARCHÉ DES ARTISANS D’ART Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

MARCHÉ DES ARTISANS D’ART Nancy, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Nancy. MARCHÉ DES ARTISANS D’ART 2021-07-25 10:00:00 – 2021-07-25 19:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle Port Sainte-Catherine. Vêtements, bijoux, accessoires, décorations… autant d'objets de qualité travaillés avec passion par les artisans d'art que vous pourrez ici admirer et acheter.

