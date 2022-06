MARCHÉ DES ARTISANS D’ART Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle 25 artisans d’art professionnels du Grand Est présenteront leurs oeuvres et leur savoir-faire dans les métiers du cuir, du bois, de la ferronnerie, du verre et de la céramique.

Cette manifestation est inscrite dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. info.courantsdarts@gmail.com COURANTS D’ARTS

