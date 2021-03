Marché des artisans d’art Halles du Boulingrin, 22 septembre 2021-22 septembre 2021, Reims.

Marché des artisans d’art

Halles du Boulingrin, le mercredi 22 septembre à 10:00

Dans l’objectif d’établir des modes de consommation et de production durables, la ville de Reims soutient et contribue à l’organisation du marché des artisans d’art. Plus de 40 exposants du Grand Est vous donnent rendez-vous pour vous faire découvrir leur métier et partager leur passion : potiers, bijoutiers ébénistes, maroquiniers, doreurs… C’est l’occasion de découvrir des produits fabriqués localement, conçus dans un but de durabilité, avec parfois un objectif de limiter les déchets par ré-emploi et intégration des pertes dans les processus de fabrication/production.

**Organisé par Communauté urbaine du Grand Reims. Direction du développement économique**

Entrée libre

Halles du Boulingrin 50 rue de Mars 51100 Reims Reims Quartier Centre Ville



