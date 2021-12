Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre, Orne Marché des artisans d’art Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Orne

Marché des artisans d'art
Place de la Halle-au-Beurre LA CARNEILLE
Athis-Val de Rouvre

2021-12-18 – 2021-12-19

Le charmant village de La Carneille accueille une boutique éphémère regroupant sept artisanes de la région. La garantie de trouver des cadeaux originaux, des pièces uniques à tous les prix. Pendant le confinement, seul un marché de producteurs aura lieu chaque dimanche. Emplacement gratuit.

