Marché des artisans d’art à Bouxwiller Bouxwiller, 2 avril 2022, Bouxwiller.

Marché des artisans d’art à Bouxwiller Bouxwiller

2022-04-02 – 2022-04-02

Bouxwiller Bas-Rhin

Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art, le Musée du Pays de Hanau invite des artisans d’art pour un week-end de démonstrations et de découvertes. Au sein de la boutique du Musée et sur son parvis, vous attendent : peintre sous verre, céramiste, vannière, sabotier, artisans verrier, tailleur de pierre, maroquinier et ébéniste.

En plus de découvrir leurs produits, vous pourrez échanger avec des amoureux de leur métier et assister à des démonstrations de savoir-faire passionnants.

Tout au long du week-end, le Groupe folklorique du Pays de Hanau de Bouxwiller proposera une petite restauration et mettra à l’honneur les traditions locales.

Remontez le temps et partagez un moment convivial avec eux ! Des bénévoles vous feront découvrir la confection d’un chapeau de conscrit ou encore la décoration d’un tablier traditionnel du Pays de Hanau.

