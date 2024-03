Marché des artisans d’art à Bouxwiller Bouxwiller, samedi 6 avril 2024.

Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art, le Musée du Pays de Hanau invite des artisans d’art pour un week-end de démonstrations et de découvertes.

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le Musée du Pays de Hanau invite des artisans d’art pour un week-end de découvertes et de démonstrations. Au sein du rez-de-chaussée du Musée vous attendent artisans verriers, bijoutière-plumassière, vannière, créatrice d’accessoires en feutre, encadreur et métallier. Un sculpteur sera également présent pour faire découvrir ses dentelles de bois.

En plus de découvrir leurs produits, vous pourrez échanger avec des amoureux de leur métier.

Samedi et dimanche, de 14h à 18h, le Groupe folklorique du Pays de Hanau de Bouxwiller proposera des démonstrations de savoir-faire et mettra à l’honneur les traditions locales.

Des membres vous feront également des démonstrations de nouage de coiffe !

Remontez le temps et partagez un moment convivial avec eux !

Le Chaudron des Gourmets vous proposera également une petite restauration.

L’entrée du Musée sera exceptionnellement à tarif réduit pour tous.

Pour les familles :

Jeu à partir de 7 ans à la découverte des métiers d’art ! La petite Léa rêve de devenir artisane. En famille, explorez le marché et questionnez les artisans pour découvrir leur travail et aider Léa à choisir son futur métier. Chaque enfant repartira avec un petit cadeau.

Jeu concours pour adulte. Venez résoudre l’énigme proposée par un de nos artisans d’art et repartez avec un beau cadeau ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 11:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

3 place du Château

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est contact@museedupaysdehanau.eu

