Marché des artisans créateurs Eymet, 15 mai 2022, Eymet.

Marché des artisans créateurs Eymet

2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15 19:00:00

Eymet Dordogne Eymet

L’Association 4 As organise un marché d’artisans créateurs. Vous y trouverez de l’ameublement, décoration, habillement, accessoires, jouets et produits de bouche. Le métier des Artisans-Créateurs en Eymet est bien étrange : il se fait, il se vit, de bois vieux ou jeunot, sculptés ou vernis, de terre glaise pétrie ou tournée, de métal noble ou populo martelé assemblé, de verre coloré soufflé droit comme I ou courbe comme S, de tissus d’élégance confort diaphanes ou chaleureux, de résine de synthèse incluant quelque merveille, de jus de treille savamment maturé, de produits du terroir retrouvés et natures.

L’Association 4 As organise un marché d’artisans créateurs. Vous y trouverez de l’ameublement, décoration, habillement, accessoires, jouets et produits de bouche. Le métier des Artisans-Créateurs en Eymet est bien étrange : il se fait, il se vit, de bois vieux ou jeunot, sculptés ou vernis, de terre glaise pétrie ou tournée, de métal noble ou populo martelé assemblé, de verre coloré soufflé droit comme I ou courbe comme S, de tissus d’élégance confort diaphanes ou chaleureux, de résine de synthèse incluant quelque merveille, de jus de treille savamment maturé, de produits du terroir retrouvés et natures.

L’Association 4 As organise un marché d’artisans créateurs. Vous y trouverez de l’ameublement, décoration, habillement, accessoires, jouets et produits de bouche. Le métier des Artisans-Créateurs en Eymet est bien étrange : il se fait, il se vit, de bois vieux ou jeunot, sculptés ou vernis, de terre glaise pétrie ou tournée, de métal noble ou populo martelé assemblé, de verre coloré soufflé droit comme I ou courbe comme S, de tissus d’élégance confort diaphanes ou chaleureux, de résine de synthèse incluant quelque merveille, de jus de treille savamment maturé, de produits du terroir retrouvés et natures.

Association 4As

Eymet

dernière mise à jour : 2022-04-27 par