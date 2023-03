MARCHÉ DES ARTISANS Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault

MARCHÉ DES ARTISANS, 11 mars 2023, Béziers . MARCHÉ DES ARTISANS Place Gabriel Péri Béziers Hérault

2023-03-11 – 2023-03-11 Béziers

Hérault Dans le cadre du Grand Bazar de Béziers, une trentaine d’artisans exposeront leurs créations.

Dans le cadre du Grand Bazar de Béziers, une trentaine d'artisans exposeront leurs créations. Entrée libre. +33 4 67 36 71 06

Béziers

