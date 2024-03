Marché des Artisans au domaine de la Palissade Edition 2024 Domaine de la Palissade Arles, dimanche 18 août 2024.

Marché des Artisans au domaine de la Palissade Edition 2024 Domaine de la Palissade Arles Bouches-du-Rhône

Édition 2024 pour le marché des « Artisans du Rhône » au domaine de la Palissade.

Quand la nature et l’art se rencontrent…

Le marché des Artisans au domaine de la Palissade

Quand la nature et l’art se rencontrent…



Dimanche 18 août 2024, le Parc naturel régional de Camargue invite les artistes et artisans de Camargue à investir l’espace naturel du domaine de la Palissade pour cette 5ème édition des Art’isans du Rhône .



Cette manifestation a pour but de valoriser les artistes et artisans riverains du grand Rhône inspirés par la nature et les couleurs de la Camargue.

Une occasion de découvrir le site naturel protégé de la Palissade et d’échanger avec les artisans qui s’en inspirent, avec la possibilité de faire des acquisitions

made in Camargue .



Site d’accueil du Parc, la Palissade est un espace naturel à proximité de l’embouchure du Rhône. Toute la journée, des artisans et producteurs locaux exposeront leurs créations artisanales et artistiques. Cette journée très conviviale se déroulera aux abords du bâtiment d’accueil, sous une pinède en bordure du Rhône.

Possibilité de se restaurer sur place

Aire de pique-nique

Journée portes ouvertes de 9h à 18h pour la découverte pédestre (se présenter à l’accueil)

Possibilité de découverte à cheval (06 03 49 50 39) et en kayak (06 73 11 28 99) réservations auprès de nos prestataires. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 09:00:00

fin : 2024-08-18 18:00:00

Domaine de la Palissade Chemin Départemental 36

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur palissade@parc-camargue.fr

