Marché traditionnel des Arènes Marché des Arènes, 1 janvier 2023, Fréjus.

Quand les marchés s’installent dans le coeur historique ou sur le front de mer les couleurs, les senteurs et les saveurs explosent sous le soleil..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Marché des Arènes Terrain Gavarini, avenue de l’Agachon

Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



When the markets settle in the historic heart or on the waterfront the colours, scents and flavours explode under the sun.

Cuando los mercados se instalan en el centro histórico o en el paseo marítimo, los colores, olores y sabores explotan bajo el sol.

Wenn sich die Märkte im historischen Herzen oder an der Strandpromenade niederlassen, explodieren die Farben, Düfte und Geschmäcker unter der Sonne.

Mise à jour le 2022-12-15 par Office de tourisme de Fréjus